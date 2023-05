Domenica In, gli ospiti di oggi (28 maggio) di Mara Venier: da Luca Barbareschi a Cristiana Ciacci

Domenica 28 maggio, torna l'appuntamento con il salotto di Mara Venier alle 14 su Rai 1. Un blocco speciale di Domenica In sarà dedicato all'Emilia-Romagna messa in ginocchio dall'alluvione dei giorni scorsi. Mediante collegamento, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini propone un aggiornamento sulla situazione delle zone colpite. Ma non mancherà anche oggi l'intrattenimento. Ecco quindi gli ospiti di Domenica In, oggi 28 maggio.

Edoardo Vianello a Domenica In, chi è il cantautore re delle estati italiane? Età, le tre mogli, la morte della figlia Susanna e la carriera

Domenica In, gli ospiti del 28 maggio

Mara Venier ricorderà il cantante Little Tony, a dieci anni dalla sua scomparsa. La vita e la carriera dell'artista - autore di celeberrimi brani come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore” - rivivrà attraverso le parole di sua figlia, Cristiana Ciacci. L'omaggio al cantante continuerà poi con i colleghi che si esibiranno con alcune delle sue canzoni più note: Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti.

Dargen D'Amico ospite a Domenica In, chi è il cantautore italiano? Età, biografia, carriera, fidanzata e successi

Altro incontro dell'odierna puntata di "Domenica In" è quello tra Mara Venier e Luca Barbareschi.

Chi è Bobby Solo, età, la giovane (seconda) moglie, i 5 figli, le canzoni, il patrimonio, dove vive: il cantautore romano ospite a Domenica In

Poi spazio alla musica con Arisa, con il nuovo singolo dal titolo "Non vado via" e Dargen D'Amico, con la canzone "Pelle d'oca". Infine la padrona di casa accoglie in studio Franco Antonello, imprenditore e scrittore, e suo figlio Andrea, affetto da autismo fin dall'età di due anni. L'uomo racconterà la sua esperienza di vita, la quotidianità ma anche la solidarietà ricevuta.