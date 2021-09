Meghan e Harry, Lilibet Diana non sarà battezzata a Windsor: il "no" dello zio William

Sabato 25 Settembre 2021, 15:25

Si fanno sempre più forti le probabilità che la piccola Lillibet Diana, la figlia del principe Henry e di Meghan Markle, non venga battezzata a Windsor. Le voci si fanno sempre più insistenti ed è Neil Sean, il corrispondente della Nbc che segue gli affari della Casa Reale, a confermarle. La piccola è nata a giugno di quest’anno a Santa Barbara, in California. Prende il nome della bisnonna paterna, la Regina Elisabetta II (che, affettuosamente, viene chiamata Lillibet) e dalla nonna paterna, Diana, principessa del Galles. All’origine di questa scelta ci sarebbe stato un presunto intervento dello zio William.

APPROFONDIMENTI IL CASO Beatrice di York, ecco perchè la sua neonata sarà... LONDRA Kate Middleton ed Emma Raducanu giocano a tennis (e la duchessa,... STATI UNITI Harry e Meghan a New York per un party, i bambini a Los Angeles:... REALI INGLESI Principe Filippo, l'ultima conversazione con il figlio...

Harry e Meghan a New York per un party, i bambini a Los Angeles: fa discutere la scelta della coppia di reali

Lillibet Diana non sarà battezzata a Windsor

Lillibet non otterrebbe dunque il sacramento nella Cappella di San Giorgio, lo stesso luogo dove invece fu battezzato, il 6 luglio del 2019, il fratello Archie Harrison. «Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito, il principe Henry. E poi è avvenuto il battesimo del suo primogenito, Archie – spiega Sean, stando a quanto riporta il tabloid britannico Daily Express – Questo ha portato a un blocco totale. Sia Henry sia Meghan erano molto desiderosi di fare quel ritorno e assicurarsi che il battesimo avvenisse, in particolare davanti a Sua Maestà la Regina. Alcune persone potrebbero dire che stanno solo facendo soldi sul loro collegamento reale. E perché no? È così che fanno soldi ora». Secondo quanto dice il corrispondente della Nbc, proprio il fratello di Henry, il principe William, avrebbe bocciato l’idea di un battesimo a Windsor. Bocche cucite da Kensington Palace, residenza ufficiale dei duchi di Cambridge, da dove non trapelano commenti.

La situazione

Henry si è ritirato dalla vita della Casa Reale a marzo 2020 e ha preferito andare in America con la moglie Kate. Con il fratello si è visto solo due volte quest’anno: una, per i funerali del nonno, il principe Filippo e poi all’inaugurazione di una statua che ricordava la mamma, la principessa Diana. In estate, comunque, i contatti tra i due si sarebbero stretti un po’ grazie a incontri che avrebbero fatto su Zoom. A spingere verso questo ravvicinamento “digitale” sarebbero state le mogli dei due, Kate e Meghan.