Beatrice di York, ecco perchè la sua neonata sarà nobildonna (e il figlio della sorella Eugenia no)

La principessa Beatrice di York, 33 anni, ha dato il benvenuto sabato scorso al suo primo figlio con il marito Edoardo Mapelli Mozzi: l’annuncio lunedì scorso a Buckingham Palace. Anche se il nome della bambina non è stato ancora annunciato, è probabile che contenga un titolo reale, e non perché Beatrice sia la nipote della regina Elisabetta. Ma Edoardo discende dall’aristocrazia italiana, il che significa che la principessa Beatrice è diventata una “Contessa” e una “Nobile Donna” italiana, dopo il loro matrimonio del luglio 2020.

Il padre di Edoardo è il conte Alessandro Mapelli Mozzi, e come suo figlio maggiore, Edoardo erediterà il titolo della famiglia e il palazzo settecentesco di Villa Mapelli Mozzi nel nord Italia.

«Edoardo è l’unico discendente maschio che porta la famiglia nella generazione successiva, ha detto il padre al Daily Mail. «Lui è un Conte: sua moglie sarà automaticamente una Contessa e tutti i loro figli saranno conte o nobildonna». Tradizionalmente, i reali ricevono i titoli nei giorni del loro matrimonio dal monarca. La regina Elisabetta, 95 anni, ha consegnato a suo nipote, il principe Harry, un ducato nel giorno del suo matrimonio con Meghan Markle nel maggio 2018, rendendoli ufficialmente il duca e la duchessa del Sussex. Allo stesso modo, il principe William e Kate Middleton sono stati nominati duca e duchessa di Cambridge al loro matrimonio del 2011.

Sebbene Beatrice e sua sorella Eugenia mantennero il loro status reale, non ricevettero titoli dalla regina. Pertanto, il figlio della principessa Eugenia, August Philip Hawke Brooksbank, non ereditò alcun titolo dai suoi genitori quando nacque a febbraio.

Il nome di Beatrice era precedentemente designato come “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di York”. Ora che è sposata, il suo titolo abbandonerà York, un riferimento ai suoi genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson, il duca e la duchessa di York. Il suo nome è ora indicato come “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice, la signora Edoardo Mapelli Mozzi”.