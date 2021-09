Harry e Meghan a New York per un party, i bambini a Los Angeles: fa discutere la scelta della coppia di reali

Giovedì 23 Settembre 2021, 21:13

I duchi di Sussex, il principe Harry insieme alla moglie Meghan, sono stati visti con un drink in mano nella hall dello sciccoso Carlyle Hotel di New York, da 1.300 dollari a notte. A casa a Los Angeles invece i due bambini piccoli, Lilibet e Archie. Fa discutere la scelta dei due reali che ieri hanno dato inizio alla loro visita nella Grande Mela che durerà fino a sabato.

Il duca e la duchessa del Sussex, insieme alla loro numerosa squadra di bodyguard, sono stati notati da alcuni testimoni. Impossibile, d'altro canto, non farlo date le decine di auto parcheggiate fuori dal loro hotel.

I due hanno provato a mimetizzarsi nella sala mentre sono stati visti sorseggiare due cocktail prima di cena. Secondo alcuni avrebbero chiacchierato al tavolo con una donna bionda e un uomo. Ci sono però altre testimonianze secondo le quali la coppia si sarebbe fatta vedere a fine serata mentre bevevano dei Martini, subito prima di uscire dalla porta sul retro ed entrare nella loro Cadillac Escalade.

Non si conoscono i dettagli del viaggio

I dettagli del viaggio dei Sussex nella Grande Mela rimangono strettamente riservati, ma oggi alle 13:00 sono stati visti al numero 50 di Plaza a Midtown East, in un palazzo vicino al quartier generale delle Nazioni Unite, edificio che ospiterebbe gli uffici di Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice Onu degli Stati Uniti. Lo scopo della visita non è però stato diffuso.

L'entusiasmo di Meghan

«È meraviglioso tornare a New York», ha dichiarato la duchessa del Sussex Meghan. L'ultima sua visita fu due anni fa, nel settembre 2019, in occasione della partita di tennis di Serena Williams agli US Open 2019.

La duchessa è stata vista con indosso abiti pesanti e autunnali nonostante il clima umido ancora mite. Questo è il primo viaggio pubblico della coppia dei due reali da quando, a inizio 2020, hanno deciso di abbandonare la Corona britannica e trasferirsi negli States.

Con loro anche la governatrice Kathy Hochul

I Sussex sono stati accolti dalla governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul, 63 anni, e dal primo cittadino della Grande Mela Bill de Blasio, 60 anni, oltreché dalla moglie di de Blasio, Chirlane McCray e dal figlio della coppia Dante, 24 anni.

La visita al memoriale dell'11 settembre

Harry e Meghan hanno visitato le grandi piscine nere, costruite sulle fondamenta delle Torri Gemelle e poi sono si sono fermati al Museo dell'11 settembre, al di sotto del monumento. La prossima apparizione confermata dei due reali dovrebbe essere al concerto Global Citizen in programma questo sabato a Central Park. Non si conoscono invece i dettagli della giornata di domani.