Leana Lovings, la pornostar sommersa dalle richieste di matrimonio. «Basta scene con altri ragazzi»

Riceve decine di richieste di matrimonio al giorno tanto che non sa più come rispondere. La storia di Leana Lovings, pornostar inglese è diventata virale sul web. La ragazza si è sfogata in un'intervista in cui afferma che probabilmente è colpa del suo servizio "esperienza fidanzata" con il quale, a fronte di un pagamento, offre agli abbonati contenuti in cui si mostra particolarmente "affettuosa e dolce".

Leana Lovings, chi è

Leana Lovings ha iniziato la sua carriera come cam girl, adesso gira film per adulti per le principali piattaforme digitali. Inoltre, a pagamento, offre "l'esperienza della fidanzata" ai propri abbonati con contenuti "affettuosi e dolci". Ad esempio, invia foto, video e messaggi abbracciando un peluche e dicendo all'abbonato di amarlo.

Le proposte di matrimonio: «Mi dispiace, ma non posso accettarle»

Questo tipo di approccio è però stato frainteso dai fan: alcuni di loro ora pretendono davvero di avere una relazione affettiva con lei e la tempestano sui profili social con proposte di matrimonio. «Ricevo molti Direct Message di persone che mi chiedono di sposarle, molte proposte di matrimonio», ha raccontato la ragazza. «Quando mi sono avvicinata al porno, molti fan mi hanno detto di essere rimasti delusi e di non volermi vedere fare sesso con altri ragazzi». Nelle sue risposte Leana cerca sempre di essere gentile: «Rispondo loro che sono dispiaciuta, ma che questo mondo fa parte della mia vita».