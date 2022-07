Leana Lovings, chi è la pornostar che tutti "vogliono sposare"

Riceve decine di richieste di matrimonio al giorno tanto che non sa più come rispondere. La storia di Leana Lovings, pornostar inglese è diventata virale sul web. La ragazza si è sfogata in un'intervista in cui afferma che probabilmente è colpa del suo servizio "esperienza fidanzata" con il quale, dietro pagamento, offre agli abbonati contenuti in cui si mostra particolarmente "affettuosa e dolce".