Fedez-Iovino, cosa non torna nella versione del rapper: le parole della criminologa

Mercoledì 15 Maggio 2024, 08:56

Il pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto in una discoteca nella notte tra il 22 e il 23 aprile, sta tenendo banco nelle news del gossip italiano soprattutto per via del fatto che quella sera, in discoteca, era presente anche Fedez. Ma se il rapper, in una video-intervista, aveva perentoriamente affermato di non essere presente al momento del drammatico evento che ha coinvolto il personal trainer, da parte di un'esperta arriva un'importante smentita.

Ai microfoni di Pomeriggio 5, infatti, è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che ha analizzato il linguaggio del corpo dell'ex marito di Chiara Ferragni in quel video. Ma cosa è successo davvero? Qual è la verità su quella notte e sul pestaggio di Iovino? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



