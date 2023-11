Laura Pausini: «La mia tachicardia non è grave. Quando sono sul palco non ho mai paura, quando sono giù spesso mi sento fragile»

Dopo il trionfo ai Latin Grammy Awards 2023, in cui è stata premiata come "Persona dell'anno", Laura Pausini è stata oggi ospite di Radio2 Social Club, il programma di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Dai racconti sull'inizio della sua carriera alle curiosità sulla sua vita, la cantante si è lasciata andare in una lunga chiacchierata, insieme all'attore Nicolas Maupas.

Si è raccontata in una lunga intervista Laura Pausini, una delle cantanti più amate della musica italiana (e non solo).

Ospite di Radio2 Social Club, la cantante romagnola ha parlato del suo problema di salute e della sua carriera musicale: «Non vedo l'ora di andare in tour, sono nata per quello, ho iniziato quando avevo otto anni, ho fatto dieci anni di pianobar con il mio babbo, in Emilia-Romagna, a Bologna in inverno e a Cervia in estate. Ero abituata a quel ritmo lì, mi dava dei gran sorrisi, tutta l'adrenalina. Io sono nata per fare questa cosa qui. Quando sono sul palco non ho mai paura, quando sono giù dal palco spesso mi sento fragile. Lucio Dalla andava spesso da mio padre a dirmi che non avrei dovuto continuare a fare il piano-bar, ma che avrei dovuto andare fuori perché avrei fatto strada. Scrisse anche una canzone per me, si chiamava "Paolo e Patty". Il manager che avevo all'epoca non me la fece incidere. Avevo diciotto anni, non seguivo le parti burocratiche del nostro mestiere. Quando mi dissero che non l'avrei registrata sono stata zitta. Avrei dovuto impormi di più».

La cantante ha poi incontrato a Radio2 l'attore di Mare Fuori Nicolas Maupas, anche lui ospite del programma: «Sono una sua fan per "Mare Fuori" e per tutto quello che sta facendo. Quando ho visto l'ultima puntata di "Mare Fuori" ho scritto a una sceneggiatrice della serie per chiederle se il suo personaggio sarebbe tornato. Le ho scritto che se mi avesse detto qualcosa sul suo ritorno, avrei invitato i ragazzi che cantano nella serie al mio concerto di Eboli», ha raccontato Laura Pausini.

Spazio poi alla rivelazione sulla malattia fatta la scorsa domenica nel salotto di Mara Venier: «Da quando ho dodici anni soffro di tachicardia parossistica sopraventricolare, non è una cosa grave, va detto, viene ogni tanto, dura cinque minuti e va via. Non è pericolosa, ho imparato a gestirla. Mi è venuta all'Eurovision quando presentavo l'ultima serata».