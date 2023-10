Paola Cortellesi, «Grazie ai nomi delle nostre figlie, a quarant'anni ho trovato in Laura Pausini una nuova amica»: il racconto a Radio2

Dopo il debutto da record e il primo posto del box office per il suo primo film da regista, Paola Cortellesi è stata ospite di Radio2 Social Club, il programma di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Tra la presentazione della pellicola e le curiosità sulla sua vita, l'attrice e neoregista si è lasciata andare in una lunga chiacchierata, insieme alla sua amica e collega Emanuela Fanelli.

Paola Cortellesi, debutto da record per «C'è ancora domani»: è il terzo miglior esordio per un film italiano nel periodo post-Covid

L'intervista

Tra le attrici più amate del cinema italiano, Paola Cortellesi è entrata ora anche nell'Olimpo dei registi.

Con «C'è ancora domani», la neoregista romana ha riscosso un grandissimo successo, non solo alla Festa del Cinema di Roma, ma anche ai botteghini.

Intervistata ai microfoni di Radio2 Social Club, il programma di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Paola Cortellesi ha parlato del film e del suo esordio, soffermandosi poi sulla sua amicizia con la cantante Laura Pausini: «La storia del film è molto seria, anche se trattata con leggerezza. Si parla della generazione delle nostre nonne, donne silenziose e operose, che si sono sempre sentite delle nullità, perché così gli avevano insegnato. L'intento era quello di raccontare tutte quelle donne lì, attraverso una storia inventata, che però è uno dei tanti racconti delle signore del cortile delle mie nonne. Nei primi otto minuti e mezzo del film mi volevo rifare al filone del neorealismo rosa, poi cambia tutto, la storia è molto contemporanea nelle dinamiche di coppia e familiari. Si parla di una storia contemporanea ambientata nel passato», ha detto la regista.

🎥 “C’è ancora domani” è al cinema e ne parliamo al tavolo di #Radio2SocialClub con @PaolaCortellesi e @FanelliEmanuela



In diretta ORA su #RaiRadio2, sul canale 202 del Digitale Terrestre e in video su @RaiPlay ▶ https://t.co/LGz6g3iTPo pic.twitter.com/uY4TclMBA9 — Rai Radio2 (@RaiRadio2) October 30, 2023

Paola Cortellesi ha poi parlato della sua amicizia con Laura Pausini: «Abbiamo partorito entrambe e non ci conoscevamo. Io ho chiamato mia figlia Laura, per miei motivi personali, mentre lei ha chiamato sua figlia Paola, perché le piaceva questo nome. Lei mi ha chiamato dicendomi che era una roba pazzesca e che ci saremmo dovute conoscere. Le diede il mio numero Giorgia. Dopo un mesetto mi ha scritto un messaggio, si era segnata che ci dovevamo vedere. A un certo punto mi è imboccata a casa, le nostre figlie si sono amate da subito e noi due pure. Così io a quarant'anni ho trovato una nuova amica».

Domenica In, il messaggio di Laura Pausini per Paola Cortellesi: «Il tuo film è poesia. Orgogliosa di te». Mara Venier scoppia a piangere