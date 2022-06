Rai Radio2: balzo di ascolti su Rai 2 con il Social Club di Barbarossa e Perroni (6,6%). E ora arriva Let's play anche in tv

Un'altra giornata record per Rai Radio2 e dei suoi format in radiovisione su Rai2. Ieri la puntata di Radio2 Social Club con Luca Barbarossa ed Andrea Perroni, in onda anche su Rai2 al mattino dalle 8.45, ha registrato un ottimo 6.6% di share con oltre 270 mila spettatori.

Il gradimento registrato per Social club, lo show musicale di Radio2 che ogni mattina propone live, sul palco della mitica sala B di via Asiago, i nomi più amati del panorama musicale nazionale, e il successo dei Lunatici, mattatori della notte radiofonica in onda anche su Rai2 a partire dall'1.05 circa, aprono la strada ad un nuovo progetto radio-televisivo di Radio2.

Let's Play, il programma condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo che racconta la vita degli artisti dentro e fuori la musica grazie a una formula consolidata di intervista-concerto, è ora in onda, per 7 puntate, anche su Rai2: ogni martedì a partire dalle 23.30.

Protagonisti delle prime due puntate sono stati Elodie e Max Gazzè; per i prossimi appuntamenti sono annunciati La Rappresentante di Lista, le Vibrazioni, Noemi, Lundini e i Vazzanikki, Clementino, Tananai.