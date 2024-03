Kate Middleton, le folli teorie del complotto e i meme che adesso fanno vergognare anche i vip: Blake Lively si scusa, Kim Kardashian no

C'è chi ha cancellato i post, rendendosi conto della gaffe. Chi non l'ha ancora fatto, forse non rendendosene conto. E chi, più onestamente, ha chiesto scusa. Perché l'ondata di affetto che ha travolto Kate Middleton dopo l'annuncio sul cancro che ha scioccato la Gran Bretagna e il mondo intero hanno fatto vergognare chi, nelle settimane precedenti, si era lanciato in assurde teorie su complotti e cospirazioni secondo cui la principessa stesse nascondendo qualcosa. O semplicemente ironizzando su di lei. È il caso il Kim Kardashian, a cui i follower chiedono di cancellare la sua battuta «insensibile» su Instagram dei giorni scorsi: in un post nel quale saliva a bordo di un'auto, l'influencer e imprenditrice americana aveva scritto «sto andando a cercare Kate». Nelle ultime ore sono migliaia i commenti di chi le chiede di fare un passo indietro.

Le folli teorie sui social su Kate

Tra X, TikTok e Instagram nelle ultime settimane si sprecavano post e meme su dove si trovasse Kate e quali fossero le sue reali condizioni. Soprattutto dopo lo scandalo legato alla foto modificata e poi postata sui social. Tra gli autori Owen Jones, giornalista, e la più famosa attrice Blake Lively: entrambi, però, si sono già scusati. E ancora: Reshma Saujani, la fondatrice di Girls Who Code che ha anche collaborato con Meghan Markle in una campagna per cambiare, ha detto di sentirsi «disgustata» con se stessa per essersi unita alle speculazioni su Kate.

A loro si sono uniti decine di utenti sui social e influencer che su TikTok si sono scusati per essersi «divertiti» con false teorie del complotto. E dicono di sentirsi «colpevoli» ora che hano scoperto il vero motivo dell'assenza di Kate dalla vita pubblica.

Kate Middleton, dalla sorella Pippa all'amica d'infanzia Hanna Carter: la lista (ristrettissima) di persone che la principessa vuole al suo fianco

Il caso di Kim Kardashian (e chi invece si è scusato)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria shitstorm si è scatenata su. «Penso che siano necessarie delle scuse», «probabilmente dovresti toglierlo», alcuni dei commenti da migliaia di like sotto al post di sei giorni fa. A differenza sua l'attrice Blake Lively, che aveva fatto una battuta su Photoshop dopo il caso foto-ritoccata, ha subito pubblicato un messaggio di scuse: «Sono sicuro che a nessuno importerà oggi, ma devo essere sincera. Ho scritto un post stupido sui "fallimenti di Photoshop" e quel post oggi mi ha mortificato. Mi dispiace». A lei e al giornalista Owen Jones si sono uniti migliaia di utenti che avevano condiviso battute e meme su Kate. Che forse, la prossima volta, magari aspetteranno qualche secondo in più prima di lanciarsi in folli teorie. Sarebbe già un successo.