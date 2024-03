Sabato 23 Marzo 2024, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 16:34

Lo stesso annuncio, ma in due modi diversi: un comunicato stampa e un videomessaggio. A distanza di poche settimane, re Carlo e la principessa Kate si sono trovati a dover confessare al mondo intero di essere affetti da un tumore, ma per farlo hanno scelto due canali differenti. Un sintomo, questo, del cambiamento dei tempi o anche una scelta ben precisa di immagine. Dopo tutte le insinuazioni, i complotti e le teorie, ieri la principessa del Galles ha deciso di affidarsi alla BBC per il suo annuncio, questa volta senza filtri, ritocchi o modifiche.

Il video girato dalla BBC

«A message from Catherine, The Princess of Wales». Questa la descrizione del video caricato sui profili del principe e della principessa del Galles ieri sera. 2.18 minuti di filmato girato dalla BBC e rilasciato direttamente dai reali, in cui Kate ha confessato al mondo intero di avere un tumore e di essersi sottoposta a un trattamento chemioterapico nelle ultime settimane. Un video semplice, sincero, senza tagli, aggiunte o modifiche. Registrato mercoledì e lasciato così com'era, senza postproduzioni o ritocchi. A dirlo un membro della BBC Studios, intervistato dal "The Mirror". Come riferito dall'uomo, ciò che gli spettatori hanno visto è stato ciò che è stato girato dalla squadra, la stessa che aveva seguito l'incoronazione del re e il funerale della regina Elisabetta. Dopo la messa in onda del video, la stessa BBC ha rilasciato una dichiarazione per augurare una pronta guarigione a Kate: «La BBC Studios ha filmato un messaggio della Principessa del Galles a Windsor questa settimana. Vorremmo augurare a Sua Altezza Reale una pronta guarigione».

La scelta di girare un video messaggio

Una scelta, quella di comunicare il tumore con un video, molto diversa da quella presa invece da Carlo III lo scorso 5 febbraio. In quell'occasione, il re del Regno Unito aveva infatti deciso di fare un comunicato stampa. Un modo di comunicare più standard, ma sicuramente impersonale, in linea però con la figura di Carlo. Kate, invece, avrebbe preferito mostrarsi in video, per risultare più "personale" e per mettere a tacere tutte le teorie e i complottismi degli ultimi giorni. Un fatto, questo, confermato anche da Chris Ship, redattore di ITV News: «Se si guarda indietro a come il Re ha rivelato la sua diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno, è stato con una dichiarazione da Buckingham Palace. Kate lo ha fatto, mi è stato detto, in forma video perché voleva farlo in modo più personale possibile. Sì, certo, lo ha fatto anche per mettere a tacere tutti i teorici della cospirazione, ma lei voleva fare il videomessaggio ed era anche un messaggio molto commovente. E voleva fare lei stessa quella dichiarazione molto personale».