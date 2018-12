Kate Middleton Duchessa low cost, fa gli ultimi regali di Natale al discount

L'hanno soprannominata la Duchessa del risparmio, e non è un caso. Kate Middleton ieri, vigilia di Natale, è stata paparazzata dal The Sun mentre faceva gli ultimi regali... al discount. Quando la hanno vista aggirarsi tra gli scaffali del The Range, discount di Sandringham, dove tutta la famiglia reale si è trasferita per le festività natalizie, i clienti del centro commerciale non credevano ai loro occhi.

Kate, pantaloni sportivi, capelli raccolti e maxi cappotto verde, ha fatto un blitz per prendere alcuni regali per i bambini: come vuole la Regina, i membri della famiglia reale si scambiano solo doni ironici e poco costosi. «Non capita tutti i giorni di vedere una principessa fare shopping al The Range», hano commentato increduli i clienti.



