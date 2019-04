Auchan cede 21 punti vendita in Francia: 723 dipendenti coinvolti

Auchan Francia, nell'ambito del vasto piano di ristrutturazione varato per arginare le perdite finanziarie, ha annunciato oggi la prossima cessione di 21 punti vendita che non ritiene abbastanza redditizi. Secondo il sindacato CFDT, le dismissioni riguarderebbero 723 dipendenti.

Il gruppo, in un comunicato, precisa che se i siti in questione (supermercati, ipermercati, depositi) non troveranno acquirenti, «sarà avviato un piano di salvaguardia dei posti di lavoro». Ad inizio marzo, la direzione del gruppo, Auchan Holding, aveva annunciato la perdita di 1,145 miliardi di euro nel 2018. Soltanto in Francia, il gigante della distribuzione aveva denunciato incassi in calo dell'1,3%, con un margine operativo lordo in diminuzione del 44,1%.

