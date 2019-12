Kate Middleton rivela: «Con mio figlio Louis ho un problema...». La duchessa di Cambridge - che ieri ha stregato tutto il mondo indossando la tiara di Lady Diana al ricevimento per il corpo diplomatico - avrebbe ammesso però di avere un piccolo problema con il terzogenito.

Meghan Markle e Harry, sarà un Natale da separati in casa con Kate e William

Come riporta il Daily Mail, in occasione della visita alla Peterley Manor Farm, Kate Middleton sarebbe stata "braccata" da un bambino che voleva attrarre la sua attenzione. La moglie di William a quel punto si sarebbe avvicinata e pizzicandogli dolcemente la guancia gli avrebbe detto: «Mi ricordi il mio piccolo Louis, continua a dirmi 'Io, io, io e vuole venire ovunque con me'».

Insomma, il fratellino minore di George e Charlotte sarebbe un mammone e a volte per Kate sarebbe difficile soddisfare le continue richieste di attenzioni de più piccolo. Proprio come ogni mamma.

Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA