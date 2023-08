Kate Middleton, l'abito super sexy (e trasparente) con cui conquistò il principe William venduto all'asta per 90mila euro

Regina di stile ed eleganza indiscussi con outfit dal sapore sempre romantico e rigoroso che la contraddistinguono, eppure anche Kate Middleton ha auto un passato (qualche ora in realtà) da modella sexy. E fu proprio in quella occasione con un mini dress indosso che poco lasciaa all'immaginazione che la Duchessa conquistò il suo bel principe William. Una storia d'amore reale quella tra Kate e William che, come molti sanno, è sbocciata tra i banchi del college, precisamente tra quelli della St. Andrew's Andrew’s University, in Scozia, proprio dove una Kate 19enne, nel 2002, partecipò a una sfilata di beneficenza organizzata dalla scuola. Ebbene proprio quell'abito è stato enduto all'asta per una cifra folle.

Kate Middleton, l'abito con cui conquistò William all'asta

In quella occasione la Middleton portò in passerella un mini abito trasparente senza spalline con bordi bluette firmato Charlotte Todd e sotto solamente lingerie basic nera.

L'outfit sexy e trasparente

Secondo Harper's Bazaar addirittura il Principe arriò a pagare 400 dollari per potersi assicurare un posto in prima fila e poter ammirare da vicino la sfilata di quella che poi 9 nni dopo sarebbe diventata sua moglie. «Lei indossava un abito molto audace. Lui era seduto nel front row e non le staccava gli occhi di dosso» ha raccontato qualche anno dopo a E! News Ben Duncan, un amico dei due, ricordando l’episodio.

Stando a ciò che hanno sempre sostenuto fonti vicine alla coppia, William si sarebbe innamorato di Kate dopo averla vista indossare un abito in particolare, lo stesso che, come anticipato, è stato recentemente venduto all’asta. Il fortunato compratore si è aggiudicato questo importante pezzo da museo per un totale di 78.000 sterline, ovvero circa 90mila euro. Ora non rimane di sapere se anche l'acquirente (qualora fosse donna) troerà il suo principe azzurro.