Jeremy Renner, grave incidente sulla neve: l'attore di Avengers è in «condizioni critiche»

Ore di preoccupazione per Jeremy Renner dopo un incidente sulla neve. L'attore di "Avengers", due volte candidato al premio Oscar, versa in condizioni «critiche ma stabili». Lo ha fatto sapere un portavoce del 51enne con una dichiarazione ai media americani. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. Renner possiede da alcuni anni una casa nella contea di Washoe, nel Nevada, zona colpita da forti nevicate negli ultimi giorni.

Come sta Jeremy Renner?

Questo quanto dichiarato il 1° gennaio dal portavoce dell'attore statunitense: «Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nelle prime ore di oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti».

Marvel star Jeremy Renner in 'critical but stable condition' after 'weather related accident' https://t.co/bVtwrMhdD2 pic.twitter.com/DMYedQg7vL — Daily Mail Online (@MailOnline) January 2, 2023

Le nomination agli Oscar e "Avengers"

Jeremy Renner ha ricevuto due nomination agli oscar per i film "The Hurt Locker" e "The Town”. Ma il personaggio che lo ha reso popolare in tutto il mondo è senza dubbio Hawkeye/Occhio di Falco nella saga "Avengers" della Marvel, sia nei film che in una recente serie. Renner compirà 52 anni il prossimo 7 gennaio.