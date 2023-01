Lupa travolta e uccisa da un'auto a Modena. «Terrorizzata dai botti, era scappata in strada»

Quando sono giunti sul posto, la povera lupetta era già morta. Terrorizzata dai botti di Capodanno, doveva aver lasciato la macchia per trovare riparo altrove. Una scelta sfortunata che però l'ha portata sulla strada dove, investita probabilmente da un'auto, ha trovato la morte. A rinvenire il lupo, una giovane femmina, il team del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso di Modena che, come documentato dalle drammatiche immagini diffuse che proponiamo, non ha potuto fare altro che constatarne la morte, denunciando l'ennesima vittima dei botti. Sì perché se ancora alla mezzanotte mancava qualche ora, il sopraggiungere del buio doveva aver scatenato la frenesia di qualcuno che, deciso ad anticipare l'arrivo del nuovo anno, ha di fatto, probabilmente in maniera involontaria, provocato l'incidente. "Ecco la prima vittima dell'ultimo dell'anno, ha commentato il Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso, una giovane lupetta investita perché spaventata da quei botti che speriamo portino un pessimo 2023 a chi li fa".

Lupi scendono dai monti in cerca di cibo, esemplare investito e ucciso sulla 155 a Tecchiena

Lupi specie protetta

Del tragico episodio, registrato nella serata di ieri, non è stata resa nota l'esatta località. "Per evitare che qualcuno si potesse accanire sul branco", è stato commentato da più di qualcuno. Probabile. Sì perché, soprattutto negli ultimi anni, nonosante sia specie protetta, patrimonio indisponibile dello Stato e non esistono attacchi deliberati di questa specie nei confronti dell'uomo, sembra che il lupo stia tornando ad essere considerato un predatore da eliminare. "Sono troppi e pericolosi", azzarda qualcuno. Di certo c'è che la scomparsa del loro habitat, sempre più antropizzato, non facilità l'auspicata convivenza tra l'uomo e il suo antico nemico.