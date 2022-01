Stasera in tv, oggi martedì 18 gennaio su Rai 4 «Avengers - Age of Ultron»: curiosità e trama del film con Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson

Stasera in tv, martedì 18 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Avengers - Age of Ultron», del 2015. Secondo capitolo della saga sui supereroi della Marvel, riuniuti in un sola pellicola. Cast eccezionale: da Robert Downey Jr. a Mark Ruffalo fino a Samuel L. Jackson.

Trama

Dopo gli eventi di New York, gli Avengers si ritrovano ora impegnati nella missione di recupero del potente scettro di Loki. Tornati vittoriosi alla Stark Tower, Tony Stark utilizza lo scettro per completare il programma di difesa globale Ultron. Questo però, inizia ad acquisire una propria coscienza ed una propria personalità. Riuscito infine a manifestarsi sotto forma fisica, il robot è ora in grado di attaccare il gruppo, rubando lo scettro di Loki, dal quale trae linfa vitale.

Curiosità

Age of Ultron ha visto un gran numero di sequenze girate in Valle d’Aosta, a partire dal Forte di Bard - fortezza costruita nel XIX secolo dai Savoia - scelta come sede principale dell’HYDRA in cui si trova nascosto il Barone Von Strucker. Il luogo è anche la location scelta da Ultron per mettere a punto il suo piano di sterminio ai danni della popolazione mondiale.