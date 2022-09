Alatri, supereroi e maghi per la festa in piazza dedicata ai bambini

Avengers ed illusionismo riempiono la piazza della cittadina ernica. E’ stato un successo oltre le aspettative lo spettacolo "ALATRI MAGIC SHOW" organizzato lo scorso 4 settembre dalla Fidelissima Servizi Cooperativa e Magicabula Party Village con il sostegno del Comune di Alatri. Piazza santa Maria maggiore, infatti, dalle venti della sera è stata invasa da bambini festanti e adulti incuriositi da questo innovativo spettacolo che esordiva per la prima volta in provincia di Frosinone.

Bambini ed adulti, dunque, felici di assistere ad un entusiasmante ingresso degli Avengers e ad uno strepitoso spettacolo di alta magia ed illusionismo con la presenza di numerosi artisti di calibro nazionale ed internazionale che solitamente calcano mondo televisivo e grandi teatri . Un ringraziamento particolare è arrivato all'amministrazione comunale di Alatri e al sindaco Maurizio Cianfrocca da parte degli organizzatori per aver creduto in questa scommessa, annunciando una seconda edizione ancor più scoppiettante per il prossimo anno.