Strakosha: «Noi come gli Avengers. Radu è Hulk, ecco chi sono gli altri»

è Hulk, Thor può farlo, Capitan America è, Iron-Man diciamoperché è preciso su tutto, mentre Occhio di falco è. Io? Faccio Spider-Man». Tradotto: noi giocatori della Lazio siamo come gli. Parola di, che alla radio ufficiale del club paragona sé e i suoi compagni ai supereroi del film ispirato ai fumetti della Marvel. Non vede l’ora di tornare in campo il classe ’95 albanese, costretto in quarantena ad alleare i riflessi in casa o in giardino. «La sosta avrà il suo effetto sul campionato - racconta l’ex Primavera -, ma bisogna capire che è una questione mentale. Io conosco tutti da quattro anni, siamo cresciuti insieme non solo dal punto di vista del gioco, ma anche di mentalità». Insomma, secondo Strakosha la, una volta ricominciata la Serie A, sarà pronta ad ingranare la marcia verso lo scudetto: «Giocare senza tifosi è una delle cose più brutte che ci siano. Ma è un momento di difficoltà per tutto il mondo - ammette il numero 1 laziale -. Noi siamo carichi, vogliamo ripartire, ma senza mettere nessuno in pericolo per colpa nostra».