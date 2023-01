Sciatrice olandese esce di pista e muore in Tirolo dopo una caduta di 20 metri, aveva 27 anni

Una sciatrice olandese di 27 anni è morta oggi in un incidente sciistico sulle piste del Tirolo. Lo riferiscono i media austriaci.

Dakar, incidente per Sunderland (GasGas Ktm), si ritira il vincitore dell'edizione 2022 fra le moto. Prima tappa a Sanders.

Sciatrice olandese muore in Tirolo, la dinamica

La giovane era sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan, è caduta e nonostante la barriera di sicurezza è finita oltre il bordo della pista. È caduta per circa 20 metri sul ghiacciaio di Hintertux e i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso.

Pista "ghiacciata e dura"

Secondo la polizia alpina, la pista rossa era ghiacciata e dura. Nel giro di mezz'ora, nella zona si sono verificati altri due incidenti coinvolgendo altri due sciatori poi trasportati in ospedale.

Gli altri incidenti

Un tedesco di 55 anni è caduto mezz'ora dopo nello stesso punto ed è rimasto gravemente ferito. Anche una donna olandese di 27 anni è rimasta gravemente ferita in una caduta. Entrambi sono stati portati in ospedale con un elicottero di soccorso. Mercoledì scorso due sciatori bavaresi di 17 anni sono morti su una pista da sci nelle Alpi tirolesi. Secondo la polizia, i due adolescenti hanno scavalcato la pista rossa con gli sci e sono caduti per circa 50-60 metri su un ripido terreno erboso intervallato da sassi.