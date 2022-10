Insigne rompe il silenzio sul dramma familiare: «Abbiamo perso una figlia, resterà per sempre nei nostri cuori»

Lorenzo Insigne parla per la prima volta del dramma familiare che lo ha colpito un mese fa. L'ex capitano del Napoli, ora in forza ai canadesi del Toronto, ha confermato i rumors che giravano già da un po': la moglie Jenny Darone ha perso la bimba che portava in grembo. Queste le parole di Insigne nel corso della conferenza stampa di fine stagione organizzata dalla squadra canadese: «È noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori».

Con gli occhi lucidi Insigne ha aggiunto: «Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento: abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti».

Insigne: «Il Napoli? Sono contento per loro»

Insigne ha avuto modo di parlare anche della sua ex squadra, il Napoli, protagonista di un brillante inizio di stagione: «Sono molto contento di quello che stanno facendo, ho lasciato lì grandi compagni ed un grande allenatore con cui ho avuto un grande rapporto. Sento il mister, qualche compagno quasi tutti i giorni: gli faccio i complimenti, stanno facendo cose straordinarie».

Ma, da buon napoletano, ha preferito non fare pronostici sul futuro: «Noi siamo scaramantici, non dico nulla ma voglio solo che continuino così perchè se lo meritano tanto. E spero che alla fine possa succedere qualcosa di importante, ma non dico nulla».