Ilary Blasi lascia l'Isola dei Famosi? Il saluto della conduttrice durante l'ultima puntata

Si è chiusa ieri sera la 17^ edizione de L’Isola dei Famosi, terminata con la vittoria di Marco Mazzoli. Ma il discorso finale di Ilary Blasi e Alvin ha lasciato perplessi i telespettatori, tanto da sembrare più un addio che un arrivederci. La stessa conduttrice, salutando, ha augurato buona estate senza rimandare «all’anno prossimo». Come sempre, è spettato ad Alvin spegnere le luci nella palapa, passando nei luoghi simbolo dell’Isola: in primis dalla zona delle nomination, luogo sacro del programma, che ha visto i naufraghi raccontarsi ed emozionarsi.

La situazione

L’Isola dei Famosi ritornerà anche l’anno prossimo? Al momento la risposta sembrerebbe essere negativa, dato che il contratto che lega il reality show con Mediaset è terminato con questa edizione.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, la produzione aveva acquistato i diritti per fare tre edizioni e sono tutte state realizzate rispettando termini e scadenze: la prima l’ha vinta Awed, la seconda Nicolas Vaporidis e quella di quest’anno Marco Mazzoli. Non si sa se Mediaset abbia acquistato o no altre edizioni, ma qualora ci dovesse essere un'altra edizione, non sarà nel 2024, dati gli ascolti di quest’anno un po' bassI. Nello specifico con una media di 19,51%; mentre quella del 2022 con una media del 19,20%.