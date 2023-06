Isola dei famosi, Chanel Totti in studio: tanti hanno notato quel dettaglio durante l'inquadratura

Martedì 20 Giugno 2023, 08:40

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, che ha visto Marco Mazzoli di Radio 105 trionfare in finale, un'attenzione particolare è stata rivolta alla presenza di Chanel Totti in studio. Chanel è la figlia dell'indimenticabile capitano giallorosso Francesco e, appunto, di Ilary Blasi, la conduttrice del reality show di casa Mediaset. Durante la trasmissione, dalle poche inquadrature che le sono state dedicate, molti telespettatori hanno notato alcuni dettagli intriganti riguardanti la sua vita personale. Ma quali sono le scoperte fatte su Chanel? Andiamo a vederle insieme, una per una. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Filippo Bisciglia nero durante la finale de L'isola dei Famosi: cosa ha dichiarato prima che Ilary Blasi annunciasse il vincitore