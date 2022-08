Vacanze in montagna, boom di visitatori: la classifica delle mete più gettonate, Cortina al primo posto

Il caldo record di quest'anno ha reso il mare una meta meno attrattiva per molti turisti. Sono in tanti ad aver scelto il fresco della montagna per questa stagione di afa senza precedenti. Sulle Dolomiti, sulle Alpi ma anche sugli Appennini. Secondo uno studio di Jfc pubblicato dall'Ansa, l'estate 2022 ha visto un boom di prenotazioni. Entro la fine della stagione si raggiungeranno 71 milioni di presenze presso strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di vario genere.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Foto ECONOMIA Vacanze, 23 milioni di italiani in partenza ECONOMIA Estate 2022, Cia: «Agriturismi sold out» L'EMERGENZA Caldo, stop dalla prossima settimana. Ma prima weekend di fuoco:...

«Un dato rilevante, se comparato ai 49 milioni di presenze registrate lo scorso anno in questi ambiti. Per le vacanze estive in montagna continua la fase di rilancio e di scoperta iniziata con l'avvento del Covid-19» commenta Massimo Feruzzi amministratore unico di Jfc.

Ilary Blasi, vacanze da single sulle Dolomiti: canederli e tacchi a spillo. E spunta l'ultimo gossip: «Ha portato via le sue cose da casa»

Le mete più visitate: Cortina al primo posto

Secondo il sondaggio Jfc, al primo posto, con un punteggio complessivo di 1.172 voti, si piazza Cortina d'Ampezzo confermandosi, anche durante l'estate, la regina nel ranking delle destinazioni montane ed appenniniche. Al secondo posto segue Courmayeur con 1.144 voti. Sul gradino più basso del podio si piazza Madonna di Campiglio, con 920 punti.

«Per questa rilevazione abbiamo complessivamente analizzato ben 16.045 voti utili (solo per quanto riguarda le prime 20 posizioni delle cinque categorie)» commenta Massimo Feruzzi. Jfc realizza poi singole classifiche più specifiche in base alle tematiche che più interessano i viaggiatori. Per esempio, Courmayeur, seguita da Bormio e da Bressanone sono state indicate come le destinazioni più «rilassanti e tranquille». Livigno, San Vigilio di Marebbe e Molveno come le destinazioni più «green». Gli Italiani, inoltre, considerano Andalo, Asiago e Canazei le destinazioni più «family», mentre la destinazione più «divertente» è Madonna di Campiglio, seguita da Cortina d'Ampezzo e Livigno

Maltempo in Trentino Alto Adige, frane e strade chiuse. Case e alberghi evacuati in Val di Fassa. Cortina, statale bloccata

La classifica

Questa la top 20 della classifica generale durante le vacanze estive: nelle prime 10 posizioni ci sono ben 5 destinazioni trentine, 2 località venete e 2 valdostane, oltre a 1 destinazione lombarda.

1 Cortina d'Ampezzo 1.172

2 Courmayeur 1.144

3 Madonna di Campiglio 920

4 Livigno 918

5 Canazei 913

6 Asiago 901

7 Andalo 823

8 Moena 813

9 Breuil-Cervinia 699

10 Molveno 634

11 Bormio 631

12 San Vigilio di Marebbe 544

13 Ponte di Legno 492

14 Ortisei 470

15 Auronzo di Cadore 384

16 Bressanone 382

17 Sappada 381

18 Roccaraso 322

19 Pinzolo 239

20 Merano 238

21 San Martino di Castrozza 238

Milano-Cortina, Spadafora: