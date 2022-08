Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: le foto sui social

Ha lasciato la casa di Sabaudia qualche giorno fa e poi di Ilary Blasi nessuna notizia. Lo scambio di chiavi con l'ex marito Francesco Totti è stato «freddo», ma ora la conduttrice è tornata sui social rivelandoci dove si trova in questo momento. Ilary è sulle Dolomiti. Camicia a scatti, canottiera bianca, short neri e cappellino con visiera. L'outfit è perfetto per una gita al lago di Braies.

Ilary Blasi, dopo Sabaudia ecco dove sta

Prima un video in cui mostra la bellezza silenziosa delle Dolomiti e poi una serie di scatti in cui l'ex lady totti si mostra in tutta la sua bellezza. Non si sa nulla di chi sia con lei, i figli sono a Sabaudia con il pupone (e a pochi metri da loro c'è anche Noemi Bocchi).

Francesco Totti, Noemi Bocchi avvistata al Circeo. «Era in spiaggia a prendere il sole, poi è salita su uno yacht»

Con chi è?

Nessun indizio social (per ora) di chi sia insieme a Ilary ma quello che è certo è che dopo la Tanzania e Sabudia, la conduttrice si sia concessa del tempo per rigenerarsi tra le montagne.

Totti e Noemi, "vicini" a Sabaudia

Nel frattempo la separazione va avanti a voci di gossip. L'ex capitano giallorosso è nella villa al mare con Isabel, Chanel e Christian che fa da spola tra il litorale e Roma (visto che ha ripreso ad allenarsi) e nel frattempo Noemi, che era un habituè della Costa Smeralda, questo anno ha deciso di prendere in affitto una casa al Circeo, a pochi passi da Totti. Lui rimarrà lì sicuramente fino a Ferragosto, poi si vedrà, e chissà se la nuova fiamma lo seguirà. Intanto lei è stata già avvistata dai fotografi in spiaggia e poi è stat vista abbandonare il lettino e salire su uno yacht, probabilmente ad attenderla c'era proprio Francesco. Ma queste sono solo supposizioni.