Ilary Blasi "tradita" dall'amico, che ora si diverte al mare con Noemi Bocchi. La rivelazione di Chi

Totti come ha conosciuto Noemi Bocchi? Secondo le rivelazioni del settimanale Chi grazie a un amico di Ilary Blasi: Emanuele. Nelle foto si vede il ragazzo che scherza in acqua con la presunta nuova fiamma del Capitano. Lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo.

Ilary Blasi "tradita" dall'amico, chi è

Si chiama Emanuele. Conosce Ilary da quando aveva 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti. Ma, poi, il presunto tradimento. Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti.

Il tradimento

Quando lo scorso febbraio uscirono le foto del capitano allo stadio Olimpico, con Noemi seduta a poche file di distanza, sembra che Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero. L'amico, infatti, era seduto accanto alla Bocchi. Ma lui la rassicurò. Ora, però, Ilary ha capito di essere stata ingannata dall’amico.