È stato amaro come il caffè il risveglio di ieri di Ilary Blasi dopo le rivelazioni del personal trainer Cristiano Iovino, che, intervistato da “Il Messaggero”, ha spiegato di avere avuto una «frequentazione intima» con la conduttrice tv, quando ancora era sposata, e diversi mesi prima che si sapesse della relazione nata tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tali rivelazioni cozzano con l’immagine che la stessa Ilary, nel docufilm “Unica”, aveva voluto trasmettere al grande pubblico di moglie ingenua che, prima di scoprire il tradimento del marito, si era persino sentita in colpa per un innocente caffè preso con Iovino, pensando fosse stata quella la ragione della crisi con Francesco Totti. Un argomento, questo, che può avere un peso considerevole nella causa di separazione della coppia pendente davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Roma. Entrambi i coniugi, infatti, hanno chiesto di “addebitare” all’altro la “colpa” di aver causato la fine del matrimonio.

Ieri la Blasi, tramite un post pubblicato su Instagram dalla giornalista che l’ha intervistata sul settimanale “Sette”, «ha ribadito che la sua verità resta quella raccontata» nel documentario di Netflix e nel libro “Che stupida - La mia verità” in edicola dal 30 gennaio. Per mantenere salda la sua versione, domenica andrà come ospite a “Verissimo” nel salotto della sua amica e collega Silvia Toffanin. Chissà se replicherà a quanto raccontato su queste pagine dal personal trainer: dagli incontri segreti a casa sua, a Milano, alla proposta lanciata da Ilary di trascorrere un weekend insieme a New York. Iovino aveva gentilmente declinato l’invito e, in una sorta di “sliding doors”, in quell’occasione la showgirl aveva conosciuto Bastian, suo attuale compagno.

Le chat

Ma i numeri (anche quelli di telefono), possono essere argomenti testardi. Nelle conversazioni via chat tra la Blasi e il personal trainer romano, di fede laziale, ci sarebbero infatti degli indizi chiari del fatto che non hanno bevuto solo un caffè. Scambi di messaggi confidenziali che Totti avrebbe scoperto sul cellulare della moglie e che lo avrebbero fatto infuriare, fino a chiedere spiegazioni sia a lei che alla sua amica e parrucchiera Alessia Solidani. Nulla di estremamente esplicito, ma sicuramente quanto basta per far sospettare un flirt. La conferma - dopo più di due anni - è arrivata dallo stesso Cristiano Iovino: «Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa».

L’eredità

Il personal trainer è stato citato come testimone da Totti nella causa di separazione. Le sue dichiarazioni, infatti, se non smentite da altre prove su precedenti tradimenti del “pupone”, potrebbero portare il giudice Simona Rossi ad accogliere l’istanza dell’ex capitano giallorosso sull’addebito della separazione a Ilary. L’addebito comporta conseguenze giuridiche e patrimoniali. La conduttrice tv - anche se in regime di separazione dei beni - potrebbe essere esclusa definitivamente dall’asse ereditario e vedersi precludere la possibilità anche futura di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento.

Amiche

In “Unica” l’ex letterina racconta che a fine 2021 Totti era divenuto sempre più freddo e distante e di averne capito il perché nel gennaio 2022 quando al termine di una cena tra amici la chiama in disparte insieme con la Solidani. Prende il suo telefono, apre Instagram e mostra alle due amiche il profilo di Iovino: «Lo conoscete?». Dapprima negano, poi ecco la spiegazione di un semplice caffè preso insieme a Milano. Ieri l’hair stylist era nel suo negozio di viale Parioli, lo stesso dove, a detta di Iovino, si sarebbe in passato visto con la Blasi. Sorridente e intenta in un taglio nel salone pieno di clienti. Non è un negozio vistoso all’apparenza, rispetto agli altri della catena non ha tante vetrine su strada. Una porta unica, qualche scalino che conduce alla sala leggermente sotto il piano stradale e una porta che dà sul retro, in un giardinetto a prova di privacy. Con Alessia ieri c’era anche la mamma passata a salutarla. Come sempre, lei si mostra cordiale: «Certo che l’ho letta l’intervista», ma non si scompone. «Preferisco non parlarne, è una vicenda dolorosa. La separazione tra Ilary e Francesco, anche per noi amici, rappresenta un dispiacere grande». Ma fu galeotto quel caffè? Alessia guarda dritta negli occhi e sorride. La prossima puntata della Beautyful della Capitale? Ilary Blasi promette nuove bordate. Qualche stoccatina al Capitano l’aveva già data nel docufilm, ricordandogli quanto lei avesse sofferto dopo avere letto del presunto flirt con Flavia Vento mentre lei era incinta.