Cristiano Iovino, chi è il personal trainer (presunto) amante di Ilary? Età, tatuaggi, vita privata, gli incontri segreti con la Blasi e la verità

Aveva detto che «erano tutte falsità», ora però Cristiano Iovino vuota il sacco. E racconta l'Unica (e vera) storia che conosce, quella con Ilary Blasi. Lui è l'"uomo del caffè", quel caffè che una volta scoperto da Totti (almeno così racconta la conduttrice nella serie Netflix) ha mandato in frantumi il suo matrimonio. «Mi sono sentita in colpa per mesi», ha confessato Ilary nel documentario, salvo poi scoprire che - a suo dire - Francesco aveva già una relazione con Noemi Bocchi. «A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro», è la battuta con cui chiude il documentario. La verità di Ilary è questa: lei è stata tradita tutti lo sapevo tranne lei e lei non ha mai tradito il pupone. Ma ora a ribaltare le carte in tavola è proprio lui: l'uomo del caffè.