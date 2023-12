Hulk Hogan si battezza a 70 anni, il wrestler: «L'abbandono totale a Gesù il ​​giorno più bello della mia vita»

Il wrestler americano Hulk Hogan è stato battezzato. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso 70enne personaggio iconico del ring. Un battesimo avvenuto durante una cerimonia speciale presso la chiesa battista di Indian Rocks in Florida.

Total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. No worries, no hate, no judgment… only love! pic.twitter.com/gB43hTcLU6

— Hulk Hogan (@HulkHogan) December 20, 2023