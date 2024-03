Terni, per la veglia Pasquale il vescovo battezza quattro adulti in Cattedrale

Terni - Si concludono in questo fine settimana, le celebrazioni per la settimana santa. Sabato 30 marzo alle ore 22.30 il vescovo monsignor Francesco Soddu, presiederà in cattedrale la celebrazione della veglia Pasquale nel corso della quale sarà benedetto il fuoco nuovo e l’acqua del fonte battesimale con la quale sarà impartito il sacramento del battesimo a 4 adulti che hanno concluso il cammino del catecumenato. Sarà inoltre impartito il sacramento della Confermazione a 17 adulti.

Domani domenica 31 marzo, giorno di Pasqua di Resurrezione, il vescovo presiederà la celebrazione alle ore 11 nella concattedrale di Narni e alle ore 17.30 nella Concattedrale di Amelia.

