9 Aprile 2021

Dopo la morte del nonno Filippo, il principe Harry si prepara a tornare in Gran Bretagna per la prima volta, da quando ha lasciato le sue incombenze reali, informa il Daily Mail. L’unica incognita sembra essere l’eventuale arrivo sul suolo britannico anche della moglie Meghan Markle.

Non c’è da tenere in conto solo la questione “diplomatica” dell’intervista a Oprah Winfrey, con le accuse di razzismo rivolte a un non specificato membro della casa reale, ma anche le misure anti pandemia: i reali dovranno comunque autoisolarsi per cinque giorni all’arrivo, e soltanto in seguito, con un test negativo, potranno prendere parte a eventi pubblici. A meno che Harry non chieda di essere esentato, al pari dei diplomatici.

L’intervista a Oprah era stata trasmessa mentre Filippo era ricoverato in ospedale, e dove aveva anche subito un intervento al cuore. I Sussex, a cui era stato chiesto di posporre il passaggio televisivo proprio per la malattia del principe consorte, avevano accusato un membro della famiglia (non la regina e neanche Filippo, è stato precisato) di avere mosso preoccupazione per il colore della pelle del primogenito Archie, quando Meghan era ancora incinta.

Meghan oggi è di nuovo incinta e attende il secondo figlio, che sarà una bambina, e che dovrebbe nascere questa estate. E finora la coppia non ha fatto parola di eventuali piani di tornare nel Regno Unito. Una fonte vicina alla coppia ha comunque detto al Mail che «Harry farà tutto il possibile per tornare in Gran Bretagna e stare con la sua famiglia, e in particolare con la nonna Elisabetta, in questo momento così terribile. Quanto a Meghan, sembra chiaro che dovrà chiedere consiglio ai medici che la seguono, per sapere se sia sicuro, in questo momento partire. Ma l’impressione è che Harry partirà sicuramente». Un’altra fonte ha detto al New York Post che «Harry era molto vicino a suo nonno e cercherà di esserci, a prescindere da quanto difficili siano oggi i rapporti tra i Sussex e la famiglia».

In caso di un ritorno, restano le incognite su quale sarà la loro accoglienza, dopo lo scandalo dell’intervista.