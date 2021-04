Harry e Meghan, Fox Tv li accusa dello stress causato al principe Filippo già in gravi condizioni

«Era infuriato per l'intervista con Oprah Winfrey». Pochi minuti dopo l'annuncio della morte del principe Filippo, fatta da Buckingham Palace, il conduttore del programma 'Fox and Friends', Brian Kilmeade, scocca la sua freccia e colpisce il nipote della regina Elisabetta, Harry e la moglie Meghan. La coppia infatti, circa un mese fa, aveva rilasciato un'intervista alla giornalista statunitense Oprah nella quale accusava la casa reale di razzismo. «Filippo stava cercando di riprendersi dai suoi ultimi problemi di salute - chiarisce il conduttore- e gli è arrivata in testa questa tegola». Una confessione, quella fatta dalla Markle, che avrebbe aggiunto nel 99enne ulteriore stress.

Kilmeade ha poi citato il collega britannico Piers Morgan come prova che la salute di Filippo aveva ricevuto un duro colpo per l'intervista di Oprah. Morgan si sarebbe infatti dovuto dimettere dal suo show su Itv dopo le proteste di migliaia di spettatori per come aveva attaccato Meghan durante l'intervista: tra le varie accuse aveva sostenuto che Harry avesse fatto male ad aggiungere frustrazione nel nonno in ospedale parlando in tv con Winfrey.

Meghan Markle si prepara a rispondere per vie legali a Piers Morgan

Il principe Harry, fa sapere una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail online, «farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per stare vicino alla nonna Elisabetta» dopo la scomparsa del marito. Per Meghan invece bisognerà attendere il parere del medico, essendo incinta. Harry sarebbe dovuto tornare a Londra il primo luglio per l'inaugurazione di una statua della madre Diana a Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William con cui attualmente, dopo l'intervista a Oprah Winfrey, sarebbe ai ferri corti. Non è chiaro se il principe avesse in mente un altro viaggio in giugno quando il nonno Filippo avrebbe compiuto cento anni.

