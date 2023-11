"Circeo", Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli a Radio2: «Questa serie è il punto di vista femminile, delle vittime»

Ospiti a Radio2 Social Club, Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli hanno parlato della serie "Circeo", in onda oggi 14 novembre su Rai1. Più che sul truce delitto del Circeo, la serie si concentra sul processo che ne seguì e sulla importantissima lotta della Colasanti grazie a cui lo stupro, fino ad allora reato contro la pubblica morale, divenne un reato contro la persona, con la legge 66 del 1996.

Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, l'intervista a Radio 2

Nel corso del format "Radio2 Social Club", il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12, Greta Scarano - che veste i panni dell'avvocato che segue il processo, ha raccontato: "Questa serie è il punto di vista femminile, delle vittime, sul massacro, sullo stupro, ma in realtà sul processo e tutto quello che c'è stato dopo. È la prima volta che interpreto un avvocato, mi è piaciuto da morire. Non facciamo vedere la violenza e la crudezza del massacro - ha proseguito l'attrice - è molto delicata la nostra serie, è piena di vita, è una evoluzione che racconta il punto di vista di Donatella Colasanti. È una serie emozionante e impattante. Ambrosia ha fatto un lavoro eccezionale su Donatella Colasanti".

Ambrosia Caldarelli, interprete appunto di Donatella Colasanti, ha aggiunto: "Donatella Colasanti ha lottato in prima persona una battaglia che è durata tutta la sua vita.

Ha dedicato la sua esistenza a questo. Nella serie si vede la parte del processo, ma anche la sua vita".