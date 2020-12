Grande Fratello Vip, la frase di Filippo Nardi fa infuriare Adua Del Vesco. «Insinua che siamo sporchi»

Filippo Nardi è tornato nella casa del Grande Fratello e, quasi 20 anni dopo la sfuriata che lo rese famoso, riesce di nuovo a far parlare di sé. A farne le spese sono i suoi nuovi coinquilini, colpevoli - a suo giudizio - di non pulire a dovere il bagno della casa di Cinecittà. Rivolgendosi a Rosalinda (l'ex Adua Del Vesco), Nardi ha esclamato: «Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici».

APPROFONDIMENTI GF VIP Elisabetta Gregoraci scaricata in diretta da Pierpaolo Pretelli:... IL RETROSCENA Verissimo, Francesco Oppini racconta il suo GF VIP: «Non ne... TELEVISIONE Filippo Nardi nuovo concorrente del GF Vip, cosa era successo nella... L'ANNUNCIO Malgioglio torna al GfVip: «Devo proteggermi dal dolore del... PERSONE Filippo Nardi: «Senza lavoro, ho chiesto i 600 euro ma non li... PERSONE GfVip, Zelletta ha violato il regolamento di Uomini e Donne? Ecco... MEDIASET Grande Fratello Vip, televoto truccato? Scoppia la protesta sui...

LEGGI ANCHE Filippo Nardi nuovo concorrente del GF Vip, cosa era successo nella sua precedente partecipazione

L'attrice resta senza parole e, poco dopo, a Stefania Orlando ha confessato: «Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare "too much". Stanno insinuando che siamo sporchi». Pierpaolo Pretelli, invece, decide di rispondere per le rime al nuovo inquilino: «Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l'ha ordinato?». L'avventura di Filippo Nardi al Gf Vip comincia così.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA