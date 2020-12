Filippo Nardi nuovo concorrente del GF Vip, cosa era successo nella sua precedente partecipazione

Filippo Nardi è un nuovo concorrente del Gf Vip. Ma per Nardi non è certo la prima esperienza nella casa più spiata d'Italia. Gli appassionati storici del Grande Fratello, infatti, lo ricorderanno per la sua epica esclamazione “Dove sono le mie sigarette?”, entrata nella storia del GF. In quel famoso confessionale in cui chiedeva nervoso le sue sigarette impugnando una mazza da golf.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Malgioglio torna al GfVip: «Devo proteggermi dal dolore del... PERSONE Filippo Nardi: «Senza lavoro, ho chiesto i 600 euro ma non li... VERISSIMO Elisabetta Gregoraci a Verissimo: «Nathan geloso degli abbracci...

Dopo quasi 20 anni dall'ultima esperienza, che gli ha donato la popolarità nel pubblico italiano, ora fa ingresso nella quinta edizione del format di Canale 5 in quanto Vip, a seguito di un altro atteso ingresso, quello di Samantha De Grenet.

Dopo il primo GF Filippo Nardi è rimasto un volto popolare della televisione entrando a far parte del cast de Le Iene e come conduttore in diversi programmi. Nardi è inoltre un deejay e produttore discografico nella musica house internazionale. Divenuto poi concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2018, negli ultimi periodi è entrato tra gli ospiti protagonisti delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso dove si è persino discusso un presunto flirt tra i due, poi smentito dagli interessati.

Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno chiesto e lo farò»

Nella prima concitata partecipazione al reality nel 2001 Filippo Nardi abbandonò il programa dopo soli 13 giorni come gesto di protesta contro gli autori. Ora l'ex gieffino si dice pronto a vivere una nuova esperienza al Grande Fratello, questa volta, sostiene di aver smesso di fare uso di sigarette.

Nardi si è reso protagonista di un pettegolezzo, già prima del suo nuovo ingresso nella casa, a causa di un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, riguardo cui in puntata si è astenuto dal fornire spiegazioni, difendendo la riservatezza della sua vita privata. Ad accoglierlo al suo GF, partito proprio da quel famoso confessionale, ci sono le donne della casa incaricate di fingere una reazione di delusione nel vederlo che si è poi conclusa in un caloroso e caldo abbraccio.

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA