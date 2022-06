Giulia De Lellis positiva al Covid (di nuovo): «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita»

Giulia De Lellis è di nuovo positiva al Covid. A distanza di cinque mesi dalla prima volta, l'influencer ha contratto nuovamente il virus, stavolta in una forma che lei stessa ha definito «molto aggressiva». In una storia Instagram la De Lellis ha scritto: «Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio». L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso, insieme al messaggio, la foto di alcune fettine di pane: «Il primo pasto dopo due giorni», ha affermato.

Come detto, non è la prima volta che Giulia De Lellis risulta positiva al Covid. A gennaio annunciò così il suo contagio: «Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato». Stavolta, probabilmente complici le nuove sottovarianti di Omicron, il virus sembra averla colpita in maniera molto più decisa. Nessun aggiornamento è giunto, intanto, dal profilo Instagram del fidanzato Carlo Gussalli Beretta.