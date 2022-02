Giulia De Lellis, complicazioni post Covid: «Sono stata malissimo sono dovuta andare in ospedale»

Un 2022 che non è iniziato proprio nel migliore dei modi per Giulia De Lellis. Dopo aver preso il Covid i primi giorni di gennaio l'influencer dopo essersi negativizzata ieri è corsa in ospedale per complicazioni. L'ex di Uomini e Donne condivide tutti i momenti della sua giornata con i suoi follower e l'assenza Instagram per diverse ore ieri ha fatto preoccupare i suoi 5milioni di fan. Giulietta è riapparsa sul social solo a tarda serata spiegando cosa fosse successo.

Giulia De Lellis, la corsa in ospedale

«Ciao finalmente sto meglio. Stamattina sono stata malissimo per via di un farmaco per la mia asma peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione, ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio». L'influencer ha quindi informato i suoi fan che a causa di una reazione avversa a un farmaco che Giulia prende per via dell'asma che post Covid è peggiorata. Così l'ex di Andrea Damante è dovuta andare in ospedale. Ma poi il messaggio continua e mette tranquilli i suoi follower, che però forse dovranno attendere ancora un po' prima di rivederla attiva sui social: «Mi riprendo e torno. Sono solo debilitata e stanca»

La festa dei 26 anni

Giulia De Lellis, che spesso si è definita ansiosa e ipocondriaca, aveva contratto il Covid l'11 gennaio 4 giorni prima del suo 26esimo compleanno: «Vi lascio immaginare il mio stato…». Non l'aveva presa benissimo Giulietta, ma dopo essersi negativizzata le 26 candeline sono state spente, anche se in ritardo, con una super festa dal tema "Ruggenti anni '20" nella splendida cornice dell'hotel St. Regis a Roma circondata da amici e dal suo fidanzato Carlo Gusalli Beretta