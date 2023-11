Giulia Cecchettin, Elodie chiede un minuto di silenzio prima del concerto a Napoli: l'emozionante tributo della cantante

Prima di cominciare il suo concerto di stasera a Napoli, Elodie ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin. La cantante romana, da sempre attenta a tematiche sensibili come quella della violenza sulle donne, ha voluto rendere omaggio alla 22enne di Vigonovo, il cui corpo senza vita è stato trovato oggi nei pressi del lago di Barcis.

Il pubblico del Palapartenope, dopo il minuto di silenzio, si è sciolto in un commosso appaluso in onore di Giulia.

Il video di questo momento così emozionante è finito sui social, dove in tantissimi hanno condiviso le immagini in segno di solidarietà per la giovane. Per Elodie quella del 18 novembre è stata la seconda data del tour invernale che la porterà anche a Roma, Firenze e Milano.