Call my agent, red carpet per star capricciose

Roma come Hollywood. All’hotel St.Regis è tutto pronto per il dinner party celebrativo della nuova stagione della serie “Call my agent”. Gli ospiti, davvero nomi top, si stanno spostando dal The Space Cinema Moderno dove sono state da poco proiettate le prime due puntate. E finalmente raggiungono l’albergo tanti amici e colleghi come la stilosa Valeria Golino, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria con la compagna Francesca Barra, ma anche Serena Rossi con il suo Davide Devenuto, la frizzante Sabrina Impacciatore e la cantante Elodie, in corto nero. Sfilano i fratelli registi Fabio e Damiano D’Innocenzo con la deliziosa Carlotta Gamba, compagna del primo, e la cantante attrice Tecla Insolia.

Fanno il loro ingresso Gianmarco Tognazzi, Corrado Guzzanti, il cuoco e conduttore televisivo Bruno Barbieri, l’attore Massimiliano Caiazzo, il produttore Andrea Occhipinti e il regista Christian Dei.

Scambio di saluti, tra il mondo vip, mentre dell’ottimo finger food viene servito a braccio. Tanta curiosità anche per i simpatici gadget dedicati ai partecipanti: un ciak con targhetta personalizzabile attraverso l’arte dei calligrafi presenti all’evento, che scrivono man mano i nomi richiesti. Si commenta molto il red carpet, che ha ricalcato un po’ la walk of fame di Los Angeles con tanto di stelle nere, intitolate agli agenti della storia. In particolare quella dell’agente Elvira Bo aveva una dedica alla sua interprete, Marzia Ubaldi, scomparsa qualche mese fa. E l’occasione merita certamente un parterre di primo piano.

E tra i saloni dell’albergo si riconoscono anche il sorriso ironico di Victoria Cabello e la bellezza di Tea Falco. Folta la compagine degli influencer, rappresentata da Thomas Basilico, Alice Venturi, Emanuela Cappello e Rocco Toniolo. E ovviamente appare il cast: tra gli altri Maurizio Lastrico, Sara Drago, Pietro De Nova, Kaze, Paola Buratto, Francesco Russo, il regista Luca Ribuoli e la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan. Arriva la presidente dei David di Donatello Piera Detassis. E l’argomento della serata sono ovviamente Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira: i soci della storica agenzia di spettacolo romana Claudio Maiorana Agency, pronti ad affrontare altre sfide. Agenti disposti a tutto pur di far brillare le loro stelle. Brindisi fino a tardi, ovviamente alla grande fiction