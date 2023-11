L'avvocato di Filippo Turetta: «Non credo in un'azione premeditata. Amava Giulia, le faceva i biscotti»

«Un ragazzo buono che le voleva bene e le faceva i biscotti». Così l'avvocato Emanuele Compagno descrive il suo assistito, Filippo Turetta, scomparso da sabato e indagato per il tentato omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il corpo della 22enne è stato trovato oggi, 18 settembre, a 7 giorni dalla scomparsa.

«I genitori di Filippo sono sconvolti, non si danno pace - dice l'avvocato - Non sappiamo dove sia il giovane, la famiglia non ha avuto contatti da sabato.

Sembra che non si sia portato nulla, un cambio o abiti pesanti per cui non credo in un'azione premeditata. Filippo non è mai stato aggressivo, un ragazzo da cui ci si poteva aspettare di tutto tranne che un gesto di violenza. Amava questa ragazza, le preparava dei biscotti, continuavano a vedersi. É davvero tutto così inspiegabile».

«Credo a una lite finita male - prosegue il legale ai microfoni di Rainews24 -. Non abbiamo visto il video. L'appello, che fanno anche i genitori, è di costituirsi. La madre e il padre gli chiedono di tornare e di spiegare».