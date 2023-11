Giulia Cecchettin, fiori e messaggi davanti casa a Vigonovo: «Vola tra le braccia di tua madre»

Rose bianche, il disegno col tratto incerto di un bambino, biglietti per Giulia e un messaggio: «Vola piccolo angelo fra le braccia della tua mamma». Vigonovo, comune in provincia di Venezia, si stringe intorno alla famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne - picchiata e portata via dal fidanzato Filippo Turetta - trovata senza vita vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Durante la giornata incessante il via vai di gente che ha voluto portare il suo omaggio alla memoria di Giulia.