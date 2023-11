Rest in power, cosa significa il messaggio scritto da Elena Cecchettin per la sorella Giulia

Una foto in bianco e nero in cui sorridono una accanto all'altra e la scritta "Rest in power. I love you". È il ricordo su Instagram di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, il cui corpo è stato ritrovato in mattinata nel lago di Barcis.

Cosa significa

“Rest In Power. I love you”. Un'espressione simile a “riposa in pace”. Dove nasce? Negli Stati Uniti e viene utilizzata per commemorare coloro che in vita hanno lottato e sofferto per cause come il razzismo, l’omofobia o la violenza di genere.

Il fratello Davide ha invece postato un’immagine della sorella che, sorridente, abbraccia un grande orsacchiotto. “I love you, susumina”, scrive. La stessa immagine anche sulle story: “Verrai con me da Calcutta, vero?”.