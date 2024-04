Mercoledì 24 Aprile 2024, 06:30

La Cavea è l’arena per l’hip hop, nel foyer si formano le coppie per i balli sudamericani, le ringhiere della grandi vetrate diventano sbarre per il riscaldamento, tip tap nei saloni, swing lungo le scalinate. Sul palco le étoile con i classici del repertorio e dietro le quinte «gli artisti un attimo prima dell’esibizione, i loro racconti, le emozioni: il mondo magico del teatro che si rivela».

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Roberto Bolle torna in tv e si reinventa, con uno spettacolo tutto girato al Maggio Fiorentino, che è una «dichiarazione d’amore al ballo, in tutte le sue declinazioni». Che l’étoile sceglie di condividere con colleghi del panorama internazionale e artisti del mondo della musica e dello spettacolo: stelle della Scala, come Nicoletta Manni e Virna Toppi, e protagoniste del pop come Elodie, il giovane talento italiano in forza al Royal Ballet, Marco Masciari, e la giovane promessa della serie Mare fuori Valentina Romani. Prende in prestito da VivaRai2! Fabrizio Biggio, sceglie come direttrice dei lavori la comica Katia Follesa ed elegge Francesco Pannofino “Fantasma del palcoscenico”.

IL FORMAT

Per la Giornata Internazionale della Danza, il 29 aprile, in prima serata su Rai 1, il debutto di «un nuovo format per raccontare la danza in modo inedito, molto più simile a una performance live che a uno show registrato». L’evento Viva la Danza segna un nuovo capitolo della lunga esperienza in video del ballerino torinese, 49 anni, che per sei edizioni è stato protagonista e autore di Danza con me, programma del Capodanno Rai seguito da quasi 4 milioni di telespettatori. «Quest’anno non è stato confermato», spiega, «e mi è dispiaciuto lasciarlo. Anche se il distacco mi ha stimolato a confrontarmi con qualcosa di nuovo».

L’OMAGGIO

Il programma è stato illustrato, ieri al Collegio Romano, alla presenza, tra gli altri del ministro della Cultura Sangiuliano e del sottosegretario Mazzi che hanno ribadito la centralità della danza nelle politiche del Mic: «Anche con maggiori finanziamenti», ha detto Sangiuliano, «Stiamo per concludere la creazione di due nuovi corpi di ballo: tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, tra Firenze e Bologna, tra Verona e la Fenice di Venezia». Una rivincita della danza anche in video «con un omaggio che ho costruito in un teatro e non in uno studio tv», spiega Bolle, «per restituire al pubblico diversi piani di lettura del nostro mondo. E abbiamo girato in tutti gli spazi del Maggio Musicale Fiorentino, mai scelta più appropriata, per l’eleganza degli ambienti e la tecnologia dell’apparato scenico». E così, mentre sul palco, davanti a 700 spettatori, giovani talenti da tutta Italia, va in scena un gala stile Bolle and Friends (in estate sarà a Caracalla), dietro le quinte si intrecciano le gag di Katia Follesa, direttrice tuttofare, dei “documentaristi Biggio e Romani, del “fantasma” Pannofino che capta i segreti del teatro e di Elodie, coinvolta in un duetto.