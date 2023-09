Giovanni Antonacci, un nuovo figlio d'arte ad Amici? I suoi genitori sono il cantante Biagio e Marianna Morandi (figlia di Gianni)

Dopo Angelina Mango e Lda, è arrivato il turno di un nuovo figlio d'arte nella scuola di Amici? Ne è sicuro il portale MondoTv24, secondo cui Giovanni Antonacci sarebbe pronto a partecipare alla prossima edizione del talent di Maria De Filippi. Il giovane cantante è il figlio di Biagio Antonacci e dell'attrice Marianna Morandi, a sua volta figlia di Gianni Morandi.

Il figlio di Biagio Antonacci ad Amici?

La notizia al momento non trova nessuna conferma ufficiale, ma Giovanni Antonacci in un'intervista di qualche tempo fa disse di preferire il talent di Canale 5 a X-Factor: «Penso che Amici sia più formativo - dichiarò a Cosmopolitan -. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola.

Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere».

Chi è Giovanni Antonacci

Giovanni è nato nel 2001 dall'unione fra Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Dopo la separazione dei genitori, il ragazzo è cresciuto con la madre, ma dal papà ha ereditato la passione per la musica. Giovanni Antonacci, tuttavia, al pop sembra preferire il rap. In ogni caso, negli ultimi anni si è dedicato maggiormente alla recitazione, collezionando qualche esperienza sui set cinematografici. Lavora anche come speaker radiofonico a RTL 102.5. Nel 2019 si è vociferato di una sua relazione con Jasmine Carrisi, figlia del cantante Al Bano Carrisi.