Gianni Morandi: «Mi prendo una pausa dai social, magari ci fa bene». Fan in allarme: «Nascondi qualcosa?». Lui risponde così

A dispetto dell'età, 79 anni a dicembre, Gianni Morandi è stato uno dei primi grandi artisti italiani ad intuire le potenzialità dei social. Con i suoi post su Facebook, le «foto di Anna» su Instagram e i video divertenti su TikTok, il cantante bolognese è riuscito a conquistare anche i giovani, ampliando enormemente il suo pubblico, mantenendosi sempre sulla cresta dell'onda. Eppure tutto questo starebbe per finire. Almeno per un po'. Gianni Morandi, infatti, ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social.

L'annuncio a sorpresa

Nell'ultimo video pubblicato sui suoi profili il cantante, seduto su una sedia in giardino, dice: «Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!».

Come sta Gianni Morandi

L'inatteso annuncio di Morandi ha mandato in allarme i suoi 2 milioni di follower (solo su Instagram), che si sono immediatamemente preoccupati per le condizioni di salute dell'artista. Un utente scrive: «Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa». Ma Morandi risponde: «Cosa dovrei nascondere?».

Un altro follower commenta: «Bravo, finalmente una persona intelligente ed umana, finalmente uno con la testa a posto, brava anche la moglie». La replica di Gianni non si fa attendere: «Grazie, ma non esagerare...».

Al momento, dunque, il motivo di questa pausa social non è noto, ma il cantante ha rassicurato tutti commentando con la sua solita ironia.