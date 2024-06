Migranti, Meloni: «Legge Bossi-Fini deve cambiare». Cosa prevede e quali sono gli interventi possibili

La premier Giorgia Meloni è convinta: intende porre mano alla legge Bossi-Fini, il totem della Lega, la legge che in Italia regola da oltre vent'anni le politiche migratorie e occupazionali per gli stranieri.

Lo ha riferito oggi la premier in un’informativa nel corso del Consiglio dei ministri, nella quale ha evidenziato che, dal monitoraggio dei flussi di ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro relativi all’anno 2022, emergerebbe che “i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare”.

Migranti, Meloni: «La legge Bossi-Fini deve cambiare. Esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri»

Ma come cambierà la legge che prende il nome dall’ex leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e da quello della Lega nord Umberto Bossi?

La dichiarazione

«Con il Gruppo tecnico di lavoro - ha spiegato - noi abbiamo fatto una ricognizione solo sui due decreti flussi varati da noi, ma è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni e mi stupisce che nessuno se ne sia reso conto. Noi modificheremo i tratti operativi che hanno portato a queste storture, e lo faremo nel rispetto del principio che ispirò la legge Bossi Fini che ha regolamentato il fenomeno in questi anni, cioè consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro», ha concluso.

La Legge

La Bossi-Fini è una normativa della Repubblica Italiana sul tema dell'immigrazione, che riprende i nomi dei primi firmatari Gianfranco Fini e Umberto Bossi che nel governo Berlusconi II ricoprivano rispettivamente le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione. E' stata introdotta il 30 luglio del 2002 e sostitutì la precedente legge Turco-Napolitano.

Tra i punti fondamentali della normativa, la Bossi-Fini prevede che l’espulsione degli immigrati irregolari, ovvero senza permesso di soggiorno e senza validi documenti d’identità, venga emessa in via amministrativa e che debba essere immediatamente eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica.

Inoltre, stabilisce che il permesso di soggiorno venga rilasciato solo con certificato di lavoro. Ha ristretto, poi, la durata del permesso di soggiorno degli immigrati disoccupati (da dodici mesi a sei mesi) e aumentato il numero degli anni (da cinque a sei) necessari per ottenere la carta di soggiorno. La norma ammette i respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali per limitare gli sbarchi di migranti. Infine, ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Come e quando cambierà

La soluzione è ancora tutta da individuare e il governo non ha ancora specificato quali saranno i punti sui quali interverrà. Le tempistiche sono sicuramente strategiche, considerando i pochi giorni che restano alle elezioni europee: forse una bandierina elettorale? In ogni caso, Iintervistato dalla Stampa, l’esponente di Fratelli d’Italia — ha detto che «ormai è diventata una legge-arlecchino. Bisognerà fare qualcosa di nuovo, ma con calma e in maniera articolata. Un conto è un decreto urgente, altro è rimettere mano alla intera legge sull’immigrazione che ormai ha fatto il suo tempo , è stata rattoppata non so quante volte, ci sono gli articoli bis, ter, quater». Durante l'intervento di questa mattina, la premier ha specificato che «Ci sarà un duplice livello di intervento, normativo e amministrativo. Quindi vi annuncio che stiamo lavorando perché in uno dei primi Cdm che terremo dopo il G7 si presenti, con la collaborazione di tutti i Ministeri competenti, un articolato ampio e dettagliato per risolvere questo problema».

«Intendo coinvolgere le imprese e le associazioni di categoria. Intendo promuovere un incontro con le organizzazioni datoriali». La premier ha aggiunto poi che verranno modificati «i tratti operativi che hanno portato a queste storture, e lo faremo nel rispetto del principio che ispirò la legge Bossi Fini che ha regolamentato il fenomeno in questi anni, cioè consentire l’ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro».