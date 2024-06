Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:11

I dati, parole sue, sono «allarmanti». C’è una grave falla nel sistema di ingressi legali dei migranti in Italia. Una falla che per anni è stata ignorata, arricchisce la criminalità organizzata all’oscuro delle istituzioni. Giorgia Meloni si alza in piedi durante il Consiglio dei ministri e legge un rapporto pieno di dati e tabelle. «Voglio parlarvi di immigrazione», esordisce la premier a metà mattinata. Questa volta però «non dei traffici irregolari di migranti». L’allarme riguarda l’altra faccia della medaglia.

LA FALLA

Il decreto flussi - lo strumento per portare in Italia con permessi di lavoro temporanei migliaia di migranti d’intesa con le imprese italiane - sta diventando un asset per la criminalità organizzata. «Solo una percentuale minima degli stranieri che hanno ottenuto il visto per ragioni di lavoro in base al “decreto flussi” ha poi effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro», spiega Meloni ai ministri con tono grave. Poi legge i numeri, da capogiro. «In Campania, meno del 3 per cento di chi entra con un nulla osta sottoscrive poi un contratto». È una denuncia pesantissima quella che irrompe sul tavolo rotondo di Palazzo Chigi in un Cdm di grande impatto elettorale, che dà il via libera al “decreto salva-casa” targato Salvini e alla stretta sulle liste di attesa della Sanità. Una denuncia anche legale: prima di arrivare a Piazza Colonna, Meloni varca la porta della Procura nazionale Antimafia guidata da Giovanni Melillo, al fianco del sottosegretario Alfredo Mantovano. E al procuratore capo consegna in mano un esposto nella speranza, riferisce poi alla squadra di governo, che l’autorità giudiziaria apra «una o più indagini in base agli elementi forniti. La criminalità si è inflitrata nel sistema delle domande».

Un annuncio a sorpresa, a cinque giorni dal voto europeo. Il decreto flussi normato dalla legge Bossi-Fini più di vent’anni fa ha dato vita in realtà «a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare, con la pesante interferenza del crimine organizzato, che dobbiamo fermare e correggere, esattamente come abbiamo fatto e stiamo facendo per il superbonus edilizio e per il reddito di cittadinanza».

Meloni promette un intervento riparatore immediato. Nel primo Consiglio dei ministri dopo il G7 in Puglia, a metà mese, atterrerà «un articolato ampio e dettagliato per risolvere questo problema». Una legge, o un dpcm, resta ancora da decidere. La sostanza non cambia: la Bossi-Fini, il totem normativo che da più di un ventennio detta le regole sull’ingresso dei migranti in Italia, sarà rivista. Senza però violare «il principio» che l’ha ispirata, precisa in Cdm la presidente del Consiglio, ovvero «consentire l’ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro».

I NUMERI

I dati squadernati al team del governo sono gli stessi esposti nella mezz’ora a colloquio con Melillo. Solo una minima parte dei visti rilasciati si trasforma in veri contratti di lavoro. Il 31,4 percento per i lavoratori stagionali agricoli, il 24,6 per il lavoro non stagionale. Meno di un terzo. L’allarme è da bollino rosso per due regioni in particolare. In Campania «abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero di potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese».

Ogni anno le richieste aumentano, perfino doppiano il numero di ingressi possibili. Solo nel 2023, su un totale di 282mila domande, 157mila sono arrivate dalla Campania. Anche in Puglia c’è una sproporzione fra domanda e offerta che ha suonato un campanello d’allarme. È una situazione nota agli inquirenti. In giornata, mentre monta il caso politico, fonti della procura di Napoli fanno sapere che i pm da tempo effettuano verifiche su «presunte infiltrazioni dei clan di camorra nella gestione delle domande di lavoro dei migranti». Il primo alert è partito da un comitato tecnico sui flussi legali interministeriale insediato già due anni fa, nei primi mesi del governo, che riunisce allo stesso tavolo Farnesina e Viminale, ministeri del Lavoro e delle imprese. I controlli a campione, via via crescenti, mostrano incongruenze nei numeri.

Tra le imprese che ogni anno si mettono in fila per richiedere migranti-lavoratori, spuntano società-fantasma di dubbia provenienza. Di nuovo sono i dati campani a far rizzare le antenne del governo. Su cento persone che entrano grazie al meccanismo della Bossi-Fini, solo tre ottengono un contratto di lavoro regolare. Degli altri, non si sa più nulla. È «un sistema fallito», denuncia la premier, che rimpingua le casse della criminalità organizzata. Per ogni migrante che entra, sono dati in mano al Viminale e le forze di polizia, la Camorra incassa fino a 15mila euro. In cima al podio dei Paesi di arrivo di questi migranti-fantasma c’è il Bangladesh, già primo per migranti illegali entrati negli ultimi mesi. Per le opposizioni il tempismo dell’annuncio è sospetto. Nel mirino dopotutto c’è di nuovo il governatore campano Vincenzo De Luca, protagonista di un durissimo duello con la premier. E poi i governi precedenti, perché è negli «ultimi dieci anni», sostiene la leader di FdI, che la falla sugli ingressi si è allargata a vista d’occhio, una decade che ha visto soprattutto la sinistra al governo. Meglio evitare «speculazioni» sui migranti, avvisa il Pd. «Abbandoni la campagna elettorale», rintuzza Riccardo Magi di Più Europa.