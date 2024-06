Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:10

Alfredo Mantovano, sottosegretario e braccio destro della premier a Palazzo Chigi, va dicendolo da mesi. «La Bossi-Fini? È una legge-arlecchino, va rivista». E se lo dice lui, che nel fondatore di Alleanza Nazionale ha un padre politico, bisogna crederci. Partirà da qui il governo per coprire la falla nei flussi di ingresso di migranti regolari denunciata ieri da Giorgia Meloni di fronte al Consiglio dei ministri. Dalla legge scritta vent’anni fa sull’immigrazione e diventata un totem intoccabile per la Lega.

Migranti, Meloni: «Legge Bossi-Fini deve cambiare». Cosa prevede e quali sono gli interventi possibili

I RITOCCHI

Ha un punto debole, il provvedimento battezzato allora dal governo Berlusconi, ed è questo che ha sfruttato la criminalità organizzata negli ultimi anni con un traffico di arrivi illegali che ha fruttato alla Camorra decine di milioni di euro, spiegano fonti di governo. E cioè la previsione di legare il permesso di soggiorno temporaneo concesso ai migranti lavoratori a un effettivo contratto di lavoro stipulato con un’impresa italiana. In altre parole, così prevede la legge “madre” sull’immigrazione, per ottenere un permesso il lavoratore deve dimostrare di avere già un contratto attivo. Difficile però per un datore italiano mettere la firma su un rapporto di lavoro, ad occhi chiusi, con uno straniero che vive a migliaia di chilometri di distanza. Nei fatti, succede il contrario: il decreto flussi diventa una copertura legale per “regolarizzare” un migrante illegale già sul suolo italiano. Negli anni il boom di richieste delle aziende nostrane non ha destato sospetto. Finché il governo in carica non ha deciso di cambiare approccio: non più decreti flussi annuali, ma triennali. L’ultimo, per il periodo 2023-2025, prevede l’ingresso di 452mila lavoratori in Italia.

È così, allargando la lente, che i tecnici di Palazzo Chigi e Viminale si sono resi conto di un «forte disallineamento tra nulla osta rilasciati e contratti attivati». Allarmanti sono i dati campani, specialmente in provincia di Caserta. Solo il 3 per cento dei permessi si è tradotto in contratti di lavoro. Di qui l’allarme, l’esposto in procura, la decisione di passare ai fatti. Come? Anzitutto, stringendo le maglie della Bossi Fini: se l’azienda non dà prova del contratto in essere, il permesso non sarà rilasciato.

La stretta passerà da un aumento dei controlli: non più a campione, come avvenuto fino ad oggi, ma a tappeto, su larghissima scala. Ma sarà rivisto anche il sistema-cardine del decreto-flussi. Ovvero il “click day”, la piattaforma che permette una volta l’anno, ora una volta ogni tre, alle aziende di segnalare posizioni aperte di lavoro per migranti regolari. Fonti di Polizia riferiscono di gravi irregolarità registrate durante gli ultimi click-day. Società che spuntano come funghi, create ad hoc, che riescono a imporsi nella corsa a registrarsi e “prenotare” i lavoratori in arrivo. Il sospetto è che dietro di loro si celi la criminalità organizzata - nello specifico la Camorra - avvalendosi di server e supercomputer in grado di garantire alle proprie imprese (fittizie) un posto in pole-position nel click-day. In realtà, nessun contratto viene stipulato. Una volta arrivato in Italia, il migrante paga una mazzetta - fino a quindicimila euro - e viene abbandonato a sé stesso: sparisce dai radar.

IL GIRO DI VITE

Meloni è decisa a intervenire per rivedere il sistema, convocando (e strigliando) le associazioni di categoria e imprese in prima fila nel sistema dei flussi. È un tasto dolente per la premier. Ha scommesso la sua legacy politica sul contrasto all’immigrazione illegale e il potenziamento dei flussi regolari. Ed è proprio su questo secondo fronte che ora deve riconoscere una voragine nel sistema. Entro due settimane, i ritocchi alla Bossi-Fini atterreranno in Cdm. Cadrà il tabù della legge firmata dal Senatùr e ritenuta intoccabile dai leghisti. Fra gli alti dirigenti del Carroccio, c’è chi a microfoni spenti confessa l’irritazione per l’intervento promesso e indirettamente scarica su Palazzo Chigi la responsabilità del default. Lamenta un accentramento del dossier migranti nelle mani della premier che è andato aumentando nel tempo.